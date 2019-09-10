Водитель с пассажирами устроил в Киеве жесткое ДТП с переворотом: фото и видео

Ночью 10 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщает "Информатор", авария произошла около 00:30 в районе перед поворотом на Набережно-Корчеватскую улицу. Здесь Renault Logan на большой скорости влетел в электроопору и несколько раз перевернулся.

Водитель Renault с тремя пассажирами двигался в сторону центра. В один из моментов перед поворотом автомобиль вылетел на зеленую зону, где снес столб и несколько раз перевернулся. Автомобиль восстановлению не подлежит.

В аварии пострадали две женщины и мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Водитель Renault травмы не получил. Он остался на месте ДТП для составления необходимых материалов. По словам водителя, в момент аварии он уснул.

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