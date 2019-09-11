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Под Киевом поймали вооруженного нарушителя ПДД: опубликованы фото и видео

среда, 11 сентября 2019, 19:59
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В Борисполе Киевской области патрульные полицейские задержали водителя, который нарушил скоростной режим, управлял авто без документов и перевозил пистолет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

"Водитель автомобиля Nissan GT-R двигался по улице города Борисполь, значительно превышая скорость. Патрульные, заметив эту машину, начали подавать сигналы об остановке, однако водитель не реагировал ни на что - ни на синие и красные проблесковые маячки, ни на громкоговоритель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авто 21-летнего нарушителя удалось остановить благодаря созданию искусственного затора и преследованию на служебной машине.

Инспекторы установили, что у водителя не было документов на управление транспортным средством. Кроме того, он перевозил пистолет для отстрела резиновыми пулями и 9 пуль к нему.

По факту нарушений были составлены протоколы по ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителем требования об остановке) и ч. 2 ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Днепром правоохранители задержали водителя, в крови которого обнаружили рекордное количество алкоголя.

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