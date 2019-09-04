Почти труп: под Днепром поймали рекордно пьяного водителя, фото

Под Днепром правоохранители задержали водителя, в крови которого обнаружили рекордное количество алкоголя.

Об этом на своей странице в социальной сети написал координатор проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Так, правоохранители Днепра заметили автомобиль Audi, который гнал на скорости 174 км/час. В Кривом Роге нарушителя все же удалось остановить.

"За рулем находился 32-летний мужчина. Он рассказал, что двигался на значительной скорости и даже не заметил сигнала об остановке. Полицейские обнаружили у правонарушителя явные признаки опьянения и предложили провериться - результат газоанализатора составил 4,67 промилле алкоголя в организме", - отметил Антонов.

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Стоит напомнить, что максимально допустимая норма алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле.

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