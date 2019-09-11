Под Киевом произошло жуткое ДТП с возгоранием, много жертв: фото и видео с места

В среду, 11 сентября, возле города Кагарлык Киевской области произошло жуткое ДТП - Chevrolet столкнулся с Volkswagen и загорелся, в результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным правоохранителей, водитель Chevrolet, мужчина 1942 года рождения, выехал на встречную полосу, по которой ехал Volkswagen. Авто столкнулись на большой скорости, погибли оба водителя и пенсионерка-пассажир Chevrolet.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время выясняются все подробности аварии. Следователи предполагают, авария могла произойти из-за того, что водителю Chevrolet стало плохо за рулем.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.