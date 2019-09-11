Бархатный аншлаг: в сети показали, что творится на путинском мосту в Крым, фото

В аннексированном Россией Крыму показали "невиданные аншлаги" с туристами на Керченском мосту.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

"На мосту аншлаги бархатные... А вообще, кому это нужно? Зачем? С мостом или без моста, уроки Крыма не интересны материку. Как и сам Крым, как и крымчане..." – говорится в подписи к снимкам, на которых можно увидеть пустующую переправу.

На мосту практически нет машин.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, для чего России нужен Керченский мост.

Также россияне похвастались новыми фото стройки на Керченском мосту. По словам оккупантов, в строительстве заняты почти 3 тысячи инженеров и рабочих. Запустить по мосту первые поезда планируется до конца 2019 года.