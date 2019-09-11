В Бердянске девочки попали под колеса: опубликованы фото жуткого ДТП

В Бердянске Запорожской области две девочки 10 и 11 лет попали под колеса автомобиля Daewoo. Оба ребенка были госпитализированы с места событий.

Как сообщает местная пресса, авария произошла 11 сентября в районе 7:30 утра.

Водитель совершил наезд на детей на Восточном проспекте в районе Бердянского колледжа ТГАТУ.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, рассказал, что дети резко выбежали на дорогу и угодили под колеса авто.

В полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Пока о состоянии двух пострадавших нет никакой информации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 6 сентября, в военном госпитале Одессы скончался 70-летний мужчина, которого ранее сбили на авто в курортном поселке Затока.