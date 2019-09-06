На знаменитом курорте под Одессой произошла трагедия: опубликовано відео момента ДТП

В пятницу, 6 сентября, в военном госпитале Одессы скончался 70-летний мужчина, которого ранее сбили на авто в курортном поселке Затока.

Об этом сообщает издание "Думская".

ДТП произошло еще 26 августа - тогда водитель микроавтобуса, который двигался в сторону Морской станции, сбил местного дачника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Отмечают, что от удара пострадавшего откинуло на несколько метров. Он получил множественные травмы и спустя 10 дней скончался в госпитале.

Водитель оставался на месте до приезда полиции, по предварительным данным, он был трезв. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор.

Как сообщал "Апостроф", поздно вечером в четверг, 5 сентября, под Львовом произошла жуткая авария с погибшими.