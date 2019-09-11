В Чернигове депутат устроил ДТП на пешеходном переходе: подробности и фото

Во вторник, 10 сентября, поздно вечером в Чернигове депутат горсовета сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщает UA: Чернигов со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Наталью Реберг.

По ее информации, депутат наехал на пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Первые экспертизы подтверждают, что водитель был трезв.

В результате столкновения пешеход получил травмы и был госпитализирован.

В полиции приняли решение открыть производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Источники в местной прессе указали, что за рулем находился депутат горсовета от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. На фото с места ДТП виден его автомобиль по данным декларации - Mazda-626.

Как сообщал "Апостроф", весной в Киевской области автомобиль с депутатом за рулем выехал на встречную полосу, где сбил мотоцикл: водитель и пассажир мотоцикла погибли.