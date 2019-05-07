Под Киевом пьяный депутат сбил насмерть семью: фото

В понедельник, 6 мая, на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка Киевской области автомобиль выехал на встречную полосу, где сбил мотоцикл: водитель и пассажир мотоцикла погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Авария произошла около 18:00. Водитель автомобиля Chevrolet Niva находился в нетрезвом состоянии: уровень алкоголя в его крови составлял 2,0 промилле.

Оба погибшие – жители села Сотниковка. Позже выяснилось, что мужчины, возрастом 32 и 57 лет, были отцом и сыном. За рулем Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат городского совета. Он задержан в порядке ст. 208 КПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.