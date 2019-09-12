Под Черниговом вспыхнул мощный пожар на военном полигоне: фото

В четверг, 12 сентября, на военном полигоне воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Информация о пожаре поступила около 15:05.

"Предварительно, площадь возгорания составляет около 10 га. Всего к тушению оперативно привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС... Работает авиация", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:30 авиацией было проведено 4 сбросы воды. Тушение продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне начался в результате умышленного поджога, совершенного женщиной, которая хотела отомстить своим бывшим работодателям.