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Женская месть: названа неожиданная причина масштабного пожара в Чернобыльской зоне

четверг, 12 сентября 2019, 19:28
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Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне начался в результате умышленного поджога, совершенного женщиной, которая хотела отомстить своим бывшим работодателям.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Поджигательницей оказалась жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону.

Отмечается, что для ликвидации огня пришлось привлекать даже авиацию. Сейчас пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника.

Начато уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки в Харьковской области произошел серьезный пожар, сопровождавшийся взрывами боеприпасов.

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