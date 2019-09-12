Собирается в гости к "Мотороле": в сети бурно отреагировали на возвращение Цемаха на Донбасс

Бывший начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах вернулся на территорию Донецкой области, оккупированную боевиками.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах.

При этом женщина не захотела говорить с журналистами о возможной причастности ее отца к катастрофе MH17, в которой погибло почти 300 человек. Как известно, следствие Нидерландов считает Цемаха основным подозреваемым в этом деле.

В сети комментируют возвращение Цемаха к боевикам ДНР. Люди пишут, что совсем скоро его ликвидируют

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Нидерландах обменянный в Россию свидетель по делу МН17 Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемого в совершении теракта.