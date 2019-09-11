Больше не свидетель: стало известно о важном решении Нидерландов по Цемаху

В Нидерландах обменянный в Россию свидетель по делу МН17 Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемого в совершении теракта.

Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, передает DW.

Она заявила, что следственная группа JITи прокурор по делу опубликовали письмо об изменении роли Цемаха в суде из-за данных, которые появились летом. Также Пири заявила, что вместе с 40 другими депутатами Европарламента подписывала письмо с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не выдавать Цемаха России.

Теперь, по ее словам и Нидерланды и родственники погибших в сбитом МН17 получили "болезненный удар" от Украины.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве,Украина тем самым не сдержала свое обещание… Мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны… Боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля", - считает она.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября Нидерланды официально потребовали от России выдачи Владимира Цемаха, обвиняемого по делу о Boeing MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году. Следует отметить, что в обмен на Цемаха и других фигурантов дел об агрессии РФ на Донбассе, Украина получила Олега Сенцова, Павла Гриба, моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года и других заключенных.