Водитель элитного авто устроила "шоу" с проклятьями из-за остановки копами: видео

В Тернопольской области полицейские остановили женщину за рулем Lexus, которая устроила настоящее шоу и начала проклинать сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, женщину остановили за нарушение ПДД: в ее автомобиле отсутствовало левое зеркало заднего вида.

Женщина на месте проклинала не только сумского патрульного, но и всех полицейских.

"Выписывай протокол - я спешу. И чтобы он тебе на лекарства пошел, да и всем твоим полицейским", – сказала она.

В сети также показали видео, на котором женщина скандалит с полицейскими.

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