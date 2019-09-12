В многоэтажке в центре Киева случилось трагическое ЧП с женщиной: фото и видео

12 сентября в Киеве произошел трагический инцидент. Из окна 9-этажного дома на бульваре Леси Украинки выпала женщина. Медикам спасти ее не удалось.

Об этом сообщает "Информатор".





Очевидцы увидели, как женщина выпала из окна и вызвали скорую помощь. Когда врачи прибыли, им оставалось лишь констатировать смерть.

Известно, что погибшей было 82 года. Она имела психические расстройства и проживала на восьмом этаже 9-этажного дома. Именно из окна своей квартиры и выпала погибшая женщина.

Ранее "Апостроф" сообщал, в что среду, 4 сентября, в Киеве произошло смертельное ЧП с 20-летним парнем.

10 сентября житель одной из многоэтажек на проспекте Бажана в Киеве собирался выпрыгнуть из окна, но полицейскому удалось поговорить с ним и убедить не совершать суицид.