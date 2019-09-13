Под Одессой во время задания погиб сотрудник СБУ: названо имя

В Одесской области погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков.

Как информирует пресс-служба СБУ, сотрудник ведомства погиб, выполняя задание, максимально приближенные к боевым.

"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенные к боевым. СБ Украины всесторонне поддержит семью Александра, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Также силовики выразили соболезнования родным и близким сотрудника.

О деталях его смерти не сообщается.

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