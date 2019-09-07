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Украинский разведчик раскрыл детали похищения Цемаха

суббота, 07 сентября 2019, 14:35
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Участник вывоза Владимира Цемаха, боевика так называемой ДНР и одного из главных свидетелей дела Boeing MH17, рассказал о том, как проходила операция.

Рассказ разведчика публикует "Радио Свобода".

По его словам, подготовка к операции со стороны бойцов 74 отдельного разведбата ВСУ заняла около суток. Другие службы готовились гораздо дольше, однако детали этой подготовки разведчикам не были известны.

"Нашей задачей была, собственно, перевозка Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 м друг от друга. В так называемой ДНР до сих пор не знают, в какую именно дыру мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха", – говорит разведчик.

По его словам, командир одной из спецслужб, с которой сотрудничали бойцы ВСУ, запретил ликвидировать "клиента" ни при каких обстоятельствах, его обязательно нужно было доставить живым.

В ходе операции, двое бойцов получили тяжелые ранения. Для одного из них оно оказалось смертельным.

"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и сорвал ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В конце концов, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу", – рассказал разведчик.

Сержант Колодяжный умер 11 июля в госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября Владимира Цемаха вместе с рядом другим заключенных обменяли на украинских пленных.

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