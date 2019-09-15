Вылетел с дороги и снес людей: под Запорожьем произошло страшное ДТП, фото

В субботу, 14 сентября, в с. Вознесенка Запорожской области водитель устроил страшное ДТП - автомобиль вынесло с дороги, он сбил двух человек.
Об этом говорится на странице tp.mlt в Instagram.
"ДТП в Вознесенке. По информации от подписчика, водитель авто был трезв. Ехал с двумя детьми. Не справился с управлением и сбил 2 человек", - сказано в сообщении.
В комментариях к посту отметили, что мужчина ехал встречать жену с работы. О состоянии пострадавших пока информации нет.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 4 сентября, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошла серьезная авария: автомобиль "Мерседес Вито" врезался в автобус "Неоплан" и еще один автомобиль.