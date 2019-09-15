Забрал последнее: под Киевом вор устроил наглое ограбление и попал в руки полиции, фото

В ночь на субботу, 14 сентября, в с. Лехновка Барышевского района Киевской области мужчина устроил наглое ограбление - забрал последние деньги у пенсионерки, но вскоре попал в руки полиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в области Андрей Небитов.

По его словам, негодяй в маске ворвался в дом к 82-летней бабушке и ограбил ее.

"Молодой человек, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки последние 600 гривен. Пострадавшая просила оставить ей хотя бы 100... Ведь это все, что у нее осталось... Впрочем, мерзавца это не тронуло, и он отобрал все до копейки. Хорошо, что бабушка сразу обратилась в полицию", - отметил Небитов.

Он добавил, что мужчину задержала полиция, тот дает показания следователям, потратить деньги злоумышленник не успел.

В то же время полицейские не остались равнодушными и решили поддержать пенсионерку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вежливый вор-рецидивист ограбил старушку.