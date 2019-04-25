В Киеве вежливый вор-рецидивист ограбил старушку: фото "героя"

В Киеве за ограбление пожилой женщины был задержан мужчина 1986 года рождения.

Об этом сообщается в паблике "Киев оперативный".

Отмечается, что он вытащил у бабушки телефон и кошелек, предложив ей помощь.

"Он подошел к бабушке 1932 года рождения и под предлогом помощи - будто хочет помочь нести тяжелую сумку, украл кошелек, банковские карточки и мобильный телефон из этой сумки", - отмечается в посте.

Ранее задержанный уже привлекался правоохранителями – дважды за грабеж, и по разу за мошенничество и ограбление.

Также уточняется, что злоумышленник был задержан "на горячем" – рядом с местом ограбления находились сотрудники полиции.

Как сообщал "Апостроф", 24 апреля в Одессе задержали группу малолетних злоумышленников, которые жестоко избивали своих жертв и обворовывали их.