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Задохнулись в квартире: в Киеве произошла жуткая трагедия с супружеской парой, фото и видео

воскресенье, 15 сентября 2019, 08:19
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В ночь на воскресенье, 15 сентября, в Киеве произошла жуткая трагедия - супружеская пара задохнулась в собственной квартире при пожаре.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 23:00 по адресу улица Лаврская, 4в. Дотла сгорела квартира на третьем этаже жилого дома.

Отмечается, что спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы попасть в помещение, так как квартира на момент пожара была закрыта. Внутри они обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительно, супружеская пара задохнулась от угарного газа.

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По словам соседей, мужчина и женщина были пенсионерами, не имели вредных привычек и вели приличный образ жизни.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 14 сентября неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы, разгорелся масштабный пожар.

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