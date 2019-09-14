Под Киевом вспыхнул крупный пожар: появились первые фото и видео

В субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.

Соответствующее фото сделал корреспондент "Апострофа".

На снимке можно увидеть, как над местом пожара в небо поднимается густой дым.

На месте уже работают пожарные. О пострадавших и о причинах возникновения пожара информации пока нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале сентября на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки в Харьковской области начался пожар, который сопровождался взрывами боеприпасов. Из-за пожара были приостановлены занятия в Клугино-Башкировской школе и в детских садах в Чугуеве.

Кроме того, в четверг, 12 сентября, на военном полигоне воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области также вспыхнул мощный пожар.