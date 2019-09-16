RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

15:40
Динамо - Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
15:30
Появилась жесткая фотожаба на заявление Богдана о нардепах от "Слуги народа"
15:30
Азовское море внезапно стало черным: опубликовано видео
15:30
Солистка "ВИА Гры" снялась обнаженной для мужского глянца: фото
15:05
Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:58
​Сумасшедшие и психически больные: Богдан удивил сеть признанием о нардепах от "Слуги народа"
14:42
В Днепре водитель выгнал из маршрутки школьницу из-за "неправильных" льгот: фото
14:40
Умер актер сериалов "Беверли-Хиллз" и "Баффи": названа причина
14:29
ПСЖ - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:27
Расстреляли в собственной квартире: в сети рассказали об убийстве в Мариуполе боевика ДНР, фото
14:24
Ким Кардашьян рассказала о депрессии в связи с неизлечимой болезнью
14:15
На сайте Верховной Рады появился проект бюджета на 2020 год: документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики ЛНР арестовали своего главаря: в сети появились громкие слухи

понедельник, 16 сентября 2019, 12:16
переглянути новину українською

"Министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета сняли с должности и арестовали.

Об этом сообщает ОстроВ.

Официальных подтверждений этой информации нет. Как пишет издание, сейчас место жительства и работы Корнета тщательно обыскивают. Обыски проходят также в кабинетах заместителей "министра".

Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

Отметим, что о конфликте между "главой МВД" Игорем Корнетом и нынешним "руководителем республики" Леонидом Пасечником стало известно с первых дней пребывания последнего на должности.

Журналисты издания предполагают, что после смены главаря ЛНР Игоря Плотницкого, Корнет был не удовлетворен тем, что власть перешла не в его руки, а в руки к бывшему главе "МГБ ЛНР" Пасечнику.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фото и резонансные данные о дочери Корнета.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: