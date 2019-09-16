Боевики ЛНР арестовали своего главаря: в сети появились громкие слухи

"Министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета сняли с должности и арестовали.

Об этом сообщает ОстроВ.

Официальных подтверждений этой информации нет. Как пишет издание, сейчас место жительства и работы Корнета тщательно обыскивают. Обыски проходят также в кабинетах заместителей "министра".

Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

Отметим, что о конфликте между "главой МВД" Игорем Корнетом и нынешним "руководителем республики" Леонидом Пасечником стало известно с первых дней пребывания последнего на должности.

Журналисты издания предполагают, что после смены главаря ЛНР Игоря Плотницкого, Корнет был не удовлетворен тем, что власть перешла не в его руки, а в руки к бывшему главе "МГБ ЛНР" Пасечнику.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фото и резонансные данные о дочери Корнета.