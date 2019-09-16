Отправились на концерт к Кобзону: появились фото свежего "груза-200" у боевиков

В сети показали фото трех боевиков, ликвидированных на Донбассе, которые "сходили на концерт Кобзона".
Их фото опубликовали украинский военнослужащий Анатолий Штирлиц и блогер под ником IgorGirkin.
В частности, на Донбассе были ликвидирован 37-летний Константин Овчар.
Он участвовал в боях за Дебальцево.
Также 29 июля был ликвидирован 30-летний Дмитрий Дешкин "Донбасс". У него, по данным блогера, остановилось сердце.
Он входил в базу "Миротворец". По данным "Миротворца", он ранее состоял на службе в Генеральной прокуратуре Донецкой области.
А также 11 августа стало известно о ликвидации Вадима Гуричева.
Он также входил в базу "Миротворец".
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации опасного боевика ДНР на Донбассе.