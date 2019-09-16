Под Одессой в страшное ДТП попали две маршрутки с пассажирами: фото

В Белгород-Днестровском районе в селе Шабо из-за столкновения двух маршрутных такси пострадало 19 человек. Пассажиров с телесными повреждениями увезли больницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством, говорится в сообщении.

Количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Николаевом произошло страшное ДТП - погибло несколько человек.

Кроме того, 15 сентября, в Харькове, женщина за рулем Audi сбила на тротуаре четырех пешеходов. Водителя назвали новой "Зайцевой", потому, что ДТП произошло на той же улице - на улице Сумской.