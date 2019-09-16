Под Николаевом произошло страшное ДТП, много погибших и пострадавших: фото

Вечером в воскресенье, 15 сентября, под Николаевом произошло тройное ДТП с участием Chevrolet Evanda и двух Тoyota Corolla, в результате чего двое человек погибли и четверо получили травмы, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Novosti-N.

Chevrolet ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. Не доезжая примерно три километра до села Половинки навстречу неожиданно выехал неизвестный автомобиль, обгонявший грузовик.

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Чтобы уйти от лобового столкновения, водитель Chevrolet резко вывернул руль вправо и правыми колесами выехал на обочину. Избежать лобового столкновения удалось, однако автомобиль занесло, и боком вынесло на встречную полосу, где в это время друг за другом ехали две Тoyota.

В Chevrolet ехали 6 человек: водитель и 5 пассажиров, в том числе дети. В результате ДТП две женщины, ехавшие на заднем сидении, погибли на месте происшествия. Еще четверых, в том числе ребенка, "скорые" увезли в больницы Николаева.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Николаевом перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего один человек погиб, еще 15 пострадали.