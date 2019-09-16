Под Тернополем жестоко убили молодую девушку: фото

В субботу, 14 сентября, под Тернополем зверски убили 18-летнюю девушку: 34-летний возлюбленный нанес ей около десяти ножевых ранений, от которых она скончалась по дороге в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Друзья жертвы рассказывают, что пара не общалась около трех недель, поскольку девушка уехала на учебу в Тернополь, где училась в ВУЗе на втором курсе.

В тот день девушка отдыхала в компании друзей. В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал неизвестный мужчина и начал кричать, а потом, вытащив нож, стал наносить ей удары. За девушку вступился один из парней. Его также преступник ранил.

После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а его жертва скончалась по дороге в больницу. Раненому парню оказали медицинскую помощь.

Нашли подозреваемого под утро. Он скрывался в лесу, недалеко от собственного дома. Преступника задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Тернополе в собственной квартире была обнаружена зарезанной 28-летняя женщина.