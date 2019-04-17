Полиция ищет 25-летнего "демона", подозреваемого в убийстве в Тернополе: фото и видео

Полиция Тернопольской области ведет поиски вероятного убийцы с внешностью "демона" - Горбатюка Андрея, 3 ноября 1993 года рождения.

Как сообщает местная пресса, его подозревают в убийстве, которое произошло в ночь с 15 на 16 апреля на улице Леся Курбаса в Тернополе, где в собственной квартире была обнаружена зарезанной 28-летняя женщина.

О внешности Горбатюка знают далеко за пределами Тернополя. Его показывали в 2014 году в телепрограмме "Говорит Украина". Мужчина сначала нарастил себе клыки, затем изменил форму ушей, разрезал себе язык и залил черную краску в белки глаз.

Полиция продолжает поиски возможного преступника. О его местонахождении ничего не известно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 апреля около полуночи в городе Фастов Киевской области было найдено тело 42-летнего главы одного из местных фермерских хозяйств с огнестрельным ранением.