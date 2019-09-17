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Боевики готовят подлость: появились тревожные данные и фото с линии разграничения на Донбассе

вторник, 17 сентября 2019, 17:26
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Фото: Вернись живым\Facebook

Боевики готовят наглую провокацию в районе Станицы Луганской, которая является одним из ключевых городов на линии разграничения в контексте разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

По данным украинских разведчиков, оккупанты не просто не убрали свои наблюдательные пункты, они строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста.

"НПшки (наблюдательные пункты, - прим. ред.) свои боевики так и не свернули. Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке. Вместе с тем, видим также активное восстановление моста с их стороны - шутим между собой, что "это же надо было - ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы", - на правах анонимности рассказал волонтерам один из военнослужащих 46-й бригады, которая держит оборону на Луганщине.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине.

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