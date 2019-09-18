На трассе в Крыму колонна военной техники Путина устроила ДТП: опубликованы фото

Во вторник, 17 сентября в оккупированном Крыму военная техника российской армии спровоцировала ДТП с внедорожником на трассе "Таврида".

Об этом сообщила у себя в Facebookблогер RoksolanaToday & Крым.

Она отметила, что в аварии с гражданским авто участвовали сразу два транспорта из колонны оккупантов – бронетранспортер и военный грузовик.

"Их тут есть. В Крыму колонна военной техники РФ смяла внедорожник. На этот раз пострадал автомобиль, следовавший за Феодосией по трассе "Таврида". В него въехал БТР, после чего автомобиль врезался в военный грузовик", - пишет блогер.

Также она опубликовала фото с места событий, где видны повреждения на авто и реакция на аварию российских оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась картинка относительно деятельности российских оккупантов в украинском Крыму. Ее автор отметил милитаризацию оккупированной территории – практически еженедельное размещение в Крыму новых образцов российского вооружения, вместо развития туризма и благоустройства территории для местного населения.