В Киеве врачи брали крупные взятки с больных раком: видео и детали скандала

Прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, которые могут быть причастны к коррупционным схемам в медучреждении.

Как сообщили в пресс-службе МВД, врачи организовали незаконную схему предоставления платных услуг в бесплатном заведении.

"Они убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено, поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

За один курс химиотерапии врачи брали с пациентов от 1,5 до 18 тысяч гривен.

"В настоящее время в уголовном производстве установлены 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен", - говорят правоохранители.

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