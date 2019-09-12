Известная журналистка рассказала, кто в Украине зарабатывает грязные деньги на больных раком: фото

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, победившая рак, рассказала о коррупционных схемах директора Института Рака.

О них она написала в Facebook.

"Эту женщину на фото зовут Елена Колесник. Она - директор Национального Института Рака. Да, да, это тот самый заведение, где меня лечили от рака. Официальная заработная плата госпожи Елены составляет в районе 12 -14 тыс гривен. Ее дочь учится во Франции. Ездит Елена на Volvo XC40 (кстати хорошая машина, тоже хочу в кредит такую брать). У мужчины Елены - проктолога государственной больницы - тоже вольво - VolvoV90 cross country", - написал она.

По ее словам, Колесник не делает операций, а потому ее источник прибыли - это схемы с врачами-сообщниками-коррупционерами и махинации с закупками лекарств.

"Елена - умная. Могилянку же закончила. Она научилась обходить систему прозрачно. В институте рака нет ремонта. Лифты системно не работают. И пациентов на операцию вовремя не могут увезти. О наличии лекарств я вообще молчу. Подавляющее большинство пациентов покупают сами", - добавила Соколова.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа "Друга Ріка" посвятила клип онкобольным людям.