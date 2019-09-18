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Возможно, работал киллер: в Черкассах выстрелом в сердце убили бизнесмена

среда, 18 сентября 2019, 11:20
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17 сентября в Черкассах выстрелом из пистолета убили мужчину. Он скончался в результате попадания в сердце.

Как сообщает пресс-секретарь Патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк, инцидент произошел в районе офисных помещений по ул. Гагарина, 77,

Жертва была убита в электромобиле Nissan белого цвета. Полицейских вызвали прохожие, которые увидели, что человек в машине не подает признаков жизни.

По данным местных изданий, погибшим является житель Черкасс Андрей Заканич, 1982 года рождения. Он работал в IT-сфере и имел свой бизнес.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве жестоко избили заместителя Кличко.

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