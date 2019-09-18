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Поджидали в подъезде: в Киеве жестоко избили заместителя Кличко

среда, 18 сентября 2019, 10:45
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В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Я в реанимации, извините, трудно говорить", - рассказал о событии пострадавший.

В издании отмечают, что Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.

В полиции Киева сообщили, что информацию о событии сейчас готовят, и она появится в ближайшее время на их сайте.

По данным издания "Цензор.нет", Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Врачам он объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по улице Митрополита Липкивского его избили.

Владимир Слончак - заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Как сообщал "Апостроф", бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об угрозах физической расправы и избиении ее супруга во время скандала с увольнением ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца.

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