Поджидали в подъезде: в Киеве жестоко избили заместителя Кличко

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Я в реанимации, извините, трудно говорить", - рассказал о событии пострадавший.

В издании отмечают, что Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.

В полиции Киева сообщили, что информацию о событии сейчас готовят, и она появится в ближайшее время на их сайте.

По данным издания "Цензор.нет", Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Врачам он объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по улице Митрополита Липкивского его избили.

Владимир Слончак - заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

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