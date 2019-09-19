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Боялась умереть молодой: в США найдена мертвой известная порнозвезда

четверг, 19 сентября 2019, 08:21
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В США скончалась известная порноактриса и модель Джессика Джеймс. Ей было 43 года.

Как сообщает местная пресса, тело Джеймс было обнаружено другом в ее доме в долине Сан-Фернандо.

Мужчина зашел в дом и обнаружил женщину без сознания.

Джессика Джеймс начала карьеру в 2002 году. На ее счету свыше 279 фильмов для взрослых.

Местные СМИ пишут, что она была мертва "по крайней мере, 12 часов". На связь со знакомыми и родственниками она не выходила около шести дней.

"У нее было много проблем со здоровьем, у нее были припадки в течение последних шести месяцев - она принимала лекарства от припадков", - сказал ее друг.

Он не исключил, что припадок мог произойти и перед смертью. Мужчина добавил, что Джеймс страдала от болезней и боялась, что умрет молодой.

"За последние полгода у нее были так плохо со здоровьем, столько проблем со спиной, нервной системой, припадки. Я просто ждал. Это был вопрос времени. Она была так молода", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скончался бывший полузащитник сборной Нидерландов Фернандо Риксен.

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