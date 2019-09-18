Известный футболист умер после продолжительной болезни

Сегодня утром, 18 сентября, скончался бывший полузащитник сборной Нидерландов Фернандо Риксен.

Об этом сообщается на официальном сайте шотландского "Глазго Рейнджерс".

"Рейнджерс" с глубоким сожалением сообщает, что бывший футболист клуба Фернандо Риксен скончался сегодня утром после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Мысли каждого в нашем клубе сейчас с его женой Вероникой, дочерью Изабеллой и всей его семьёй и друзьями", - сказано в заявлении клуба.

Карьеру Риксен начинал на родине в клубе "Фортуна" (Ситтард). Также он выступал за "АЗ Алкмар", "Глазго Рейнджерс" и российский "Зенит". За сборную Нидерландов Риксен сыграл 12 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист скончался в расположении сборной.