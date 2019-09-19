Оккупанты устроили опасные военные маневры в Крыму: видео

В аннексированном Россией Крыму оккупанты на истребителях отрабатывают военные маневрирование в горной местности.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в социальной сети Twitter.

В сети опубликовали видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп, со стороны Большого каньона, образованного реками Коккозка и Бельбек. Там прошла тренировка российских истребителей Су-27.

"Раньше тут было море туристов Сейчас - военщина", - написал блогер и разместил видео.

Напомним, стали известны новые данные об украинских военных, которые в 2014 году способствовали оккупации Крымского полуострова.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму на одном из пляжей Севастополя военнослужащие избили семью с маленьким ребенком.