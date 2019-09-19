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В Чечне произошел масштабный пожар в ТРЦ: фото, видео и первые подробности

четверг, 19 сентября 2019, 23:28
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В четверг, 19 сентября, в Чеченской республике (Россия) в крупном торговом центре произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Инцидент произошел в столице Чечни в городе Грозный. Там загорелся торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Огонь возник в одном из магазинов. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара, которая вначале составляла 150 квадратных метров, возросла до 700.

Отмечается, что здание смогли обесточить. На место прибыли спасательные службы, которые провели эвакуацию. Для тушения пожара были привлечены 12 единиц техники и 50 человек.

Вскоре лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что пожар успешно потушили.

Как сообщал "Апостроф", по последним данным, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" российского города Кемерово пострадало около 20 человек, информация о погибших поступает противоречивая. Здание центра продолжает гореть.

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