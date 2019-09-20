Мама, помоги! Офицер ВСУ раскрыл новую "зраду" среди новобранцев на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как некоторые новобранцы на Донбассе откровенно врут своим родственникам о том, в каких условиях им приходится находиться.

В частности, он описал одну ситуацию, когда военный рассказал матери о том, что ему не выдают еду и амуницию.

"Сыну не выдают еду, покупаем амуницию, отправляем посылки с продуктами... Все плохо, но часть не скажу, ибо сын на боевых будут проблемы, комбат решит... Уже такое слышал и не однократном, а когда начинал разбираться, оказывалось что солнышко просто всех разводит", - пишет офицер.

Он отметил, что ему уже удалось найти военного, который этим занимается.

"Уже нашел кто это и его страницу, первое что бросилось в глаза...сбор средств на "ништячки" и "приколы" от Mil-tec и других фирм. Завтра принципиально разберусь до конца. Но что-то мне уже ясно и понятно", - добавил Штефан.

В сети возмущены таким известием и активно комментируют пост офицера в соцсети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сообществах боевиков распространяется информация о том, что украинские военные якобы уничтожили автомобиль медиков с ранеными.