Суд вынес вердикт по минеру с моста Метро в Киеве

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-учаснику АТО Алексею Белько, которого задержали правоохранители за угрозу взорвать мост Метро.

В зале находились Белько, его адвокаты и прокуроры.Также, в суде присутствовали глава Минветеранов Оксана Коляда, бывший командир Медицинского батальона "Госпитальеры", а ныне депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич и несколько десятков журналистов.

Перед заседанием Белько, отвечая на вопрос о состоянии его здоровья, сказал, что "все нормально", и медицинская помощь ему не нужна.

Кроме того, Белько вновь извинился в зале суда.

"Хочу извиниться перед всеми людьми в Киеве за свою выходку, но другого выхода я не нашел", - сказал Белько.

В результате суд вынес решение арестовать Алексея Белько на 60 суток с возможностью внесения залога в 288 тысяч 150 гривен.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал злоумышленник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма. Ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования сил специальных операций. В июле 2019 он был уволен со службы за невыполнение условий контракта.