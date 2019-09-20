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В Одессе массово отравились маленькие дети: подробности

пятница, 20 сентября 2019, 09:19
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В Одессе произошло массовое отравление детей в школе №11. Здесь с пищевым отравлением за помощь к медикам обратились 53 ученика.

Как сообщили 20 сентября в пресс-службе ГСЧС, пятерых учеников пришлось госпитализировать.

По данным ведомства, в период с 15 по 19 сентября в городскую инфекционную больницу начали поступать ученики указанной школы.

В ходе осмотра врачи поставили предварительный диагноз пищевое отравление.

Дети рассказали, что употребляли пищу в школьной столовой.

"По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится пять человек", – говорится в сообщении.

На территории школы начали проводить комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесскую инфекционную больницу из поселка Авангард попали с пищевым отравлением 37 человек.

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