В Одессе массово отравились маленькие дети: подробности

В Одессе произошло массовое отравление детей в школе №11. Здесь с пищевым отравлением за помощь к медикам обратились 53 ученика.

Как сообщили 20 сентября в пресс-службе ГСЧС, пятерых учеников пришлось госпитализировать.

По данным ведомства, в период с 15 по 19 сентября в городскую инфекционную больницу начали поступать ученики указанной школы.

В ходе осмотра врачи поставили предварительный диагноз пищевое отравление.

Дети рассказали, что употребляли пищу в школьной столовой.

"По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится пять человек", – говорится в сообщении.

На территории школы начали проводить комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесскую инфекционную больницу из поселка Авангард попали с пищевым отравлением 37 человек.