В Черновцах виновник ДТП со стрельбой пытался сбежать от полиции: фото

В Черновцах полицейский, находясь не на службе, задержал водителя, устроившего серьезное ДТП, а нарушитель открыл стрельбу.

Об этом сообщает "Оперативний УКР" в Telegram.

Так, патрульный вместе с женой, которая тоже патрульная, но находится в декретном отпуске, возвращались домой на собственном авто и заметили, как на большой скорости несется Mitsubishi. Через минуту водитель не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в здание.

Полицейский сразу остановился и направился к мужчине, который уже вышел из автомобиля и хотел уходить с места аварии. Инспектор начал с ним разговаривать и заметил, что водитель пьян. Полицейский предупредил мужчину, чтобы он оставался на месте, а водитель внезапно достал из сумки предмет, похожий на оружие, и вставил патрон в патронник.

Патрульный не растерялся и обезвредил мужчину приемами рукопашного боя, а тот выстрелил в воздух. На помощь патрульному подбежали прохожие, один из них выбил из рук предмет, похожий на оружие, и помог усмирить мужчину. Не растерялась и жена патрульного. Полицейская вызвала на помощь экипаж полиции и медиков, а также быстро принесла наручники для задержания гражданина.

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Уже через считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж патрульных и полицейские роты полиции особого назначения.

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