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В Украине поймали одного из самых опасных мафиози: фото и видео задержания

пятница, 20 сентября 2019, 07:58
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В Полтаве задержан опасного рэкетира по прозвищу "Самвел Донецкий". Вместе с ним были задержаны и члены его преступной организации.

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, задержанные специализировались на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах.

В отношении членов банды и ее главаря расследуется производства по шести статьям Уголовного кодекса.

Главарь банды "Самвел Донецкий" является уроженцем Грузии, а ныне - жителем Киева. Еще в 90-х он руководил криминальной группировкой на Донбассе, после чего распространил влияние на Запорожье и Полтаву.

"В преступном мире "славился" своим коварством и беспринципностью, при малейшей возможности любой ценой стремился занять место повыше на иерархической ступени. При первом же конфликте интересов боевики Самвела жестоко расправились с лидером противников, расширив границы своего влияния. Их "визитной карточкой" были бандитизм, выбивание несуществующих долгов, покушения на убийства и убийства", - отметил Коваль.

На счету банды десятки рейдерских захватов в разных областях Украины, в том числе под Киевом и в Одессе. Они регулярно вымогали деньги с бизнесменов, а те, кто не хотел отдавать, подвергались расправе. Также они регулярно похищали людей и требовали за выкуп солидное вознаграждение.

Правоохранители три раза пытались привлечь к ответственности главаря группировки, но ему удавалось избежать наказания.

По информации Коваля, "верхушка" криминального мира вынесла свой "приговор" Самвелу. Его якобы "приговорили" к смертной казни, после чего он превратил свой дом на настоящую крепость со всеми средствами защиты.

В полиции отметили, что участники группировки передвигались исключительно на элитных авто и всегда при себе имели оружие. Все они являются наркоманами.

По месту жительства членов банды было проведено свыше 50 обысков. Здесь нашли оружие, наркотики и деньги.

Сейчас готовят вручения подозрений задержанным за совершение ряда преступлений, в частности, по: ст.255 (создание преступной организации), ст. 189 (незаконное завладение транспортным средством), ст.296 (хулиганство), ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 28 августа "вор в законе" по прозвищу "Гули" праздновал свой день рождения и по этому случаю в Хмельницкой области прошла сходка украинских авторитетов криминального мира.

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