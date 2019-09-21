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В Киеве произошло огненное ЧП с электрокаром: фото и видео с места

суббота, 21 сентября 2019, 07:14
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В пятницу, 20 сентября, в Киеве произошло огненное ЧП с электрокаром Chevrolet Bolt - автомобиль загорелся сразу после зарядки.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 18:00 по адресу бульвар Марии Примаченко, 5.

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Отмечается, что по прибытию на место спасатели увидели, что пламя уже полностью охватило автомобиль. Огонь начал распространяться на одноэтажную пристройку. В 18:24 пожар удалось локализовать, а в 18:41 ликвидировать.

По словам владельца авто, он зарядил машину и пошел отдыхать, но через 10 минут ему сообщили, что Chevrolet Bolt горит. Очевидцы утверждают, что возгорание началось под левым задним колесом, где находятся батареи. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье неизвестный злоумышленник после неудачной попытки поджечь автомобиль загорелся сам.

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