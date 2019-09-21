RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 сентября

10:53
В Одессе авто влетело в толпу протестующих: страшный момент попал на видео
10:29
Жестокое убийство чиновника под Запорожьем: появился рассказ очевидцев, видео
10:18
Бывший "топ-чиновник" ДНР поступил на службу в ВСУ: в сети разгорелся громкий скандал
10:16
Дженнифер Лопес затмила всех на показе Versace: она вышла на подиум в реплике своего культового наряда
10:02
Надвигается серьезный холод: синоптик рассказал, какие "сюрпризы" готовит погода
09:59
Сколько украинцы будут отдыхать в октябре: календарь выходных и праздников
09:50
В Запорожье произошла массовая драка в кафе: опубликовано фото
09:47
Шустер и Коломойский устроили скандал в прямом эфире: сеть взорвалась комментариями, видео
09:20
В США тысячи людей собрались "штурмовать" Зону 51: появились данные о задержанных
09:18
Вспомнят о Китае: в США назвали ключевые темы переговоров Зеленского с Трампом
08:55
Появляется по утрам: сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде
08:52
Женщина поехала на красный: в Киеве супружеская пара попала в страшное ДТП, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе авто влетело в толпу протестующих: страшный момент попал на видео

суббота, 21 сентября 2019, 10:53
переглянути новину українською

20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: здесь автомобиль влетел в толпу протестующих.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в результате наезда травмы получили два человека.

По уточненным данным, в больницу попали полицейский и участница митинга.

На акцию протеста люди вышли из-за планов местных властей начать строительство на территории местного садика. В знак протеста они перекрыли дорогу.

В один из моментов автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя совершил наезд на двух человек. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве супружеская пара попала в страшное ДТП.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: