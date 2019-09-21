В Одессе авто влетело в толпу протестующих: страшный момент попал на видео

20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: здесь автомобиль влетел в толпу протестующих.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в результате наезда травмы получили два человека.

По уточненным данным, в больницу попали полицейский и участница митинга.

На акцию протеста люди вышли из-за планов местных властей начать строительство на территории местного садика. В знак протеста они перекрыли дорогу.

В один из моментов автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя совершил наезд на двух человек. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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