Женщина поехала на красный: в Киеве супружеская пара попала в страшное ДТП, фото и видео

В ночь на 21 сентября в Киеве произошло серьезное ДТП с участием грузовика MAN и автомобиля Renault Laguna.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел возле станции метро "Бориспольская" около 4:15.

Виновницей ДТП стала женщина-водитель, которая проехала на красный сигнал светофора. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Пассажир Renault Laguna рассказал изданию, что они направлялись в Киев по Бориспольскому шоссе. В свою очередь грузовик MAN пересекал Харьковскую площадь в направлении Харьковского шоссе. В один из моментов женщина-водитель выехала на дорогу прямо перед грузовиком.

От удара легковой автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги, где он врезался в столб с декоративными растениями. Также легковушка зацепила трансформатор, но обошлось без короткого замыкания.

Семейной паре повезло, так как они были пристегнуты. Автомобиль Renault получил серьезные повреждения. У MAN оторвалась решетка радиатора.

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