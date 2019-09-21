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Женщина поехала на красный: в Киеве супружеская пара попала в страшное ДТП, фото и видео

суббота, 21 сентября 2019, 08:52
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В ночь на 21 сентября в Киеве произошло серьезное ДТП с участием грузовика MAN и автомобиля Renault Laguna.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел возле станции метро "Бориспольская" около 4:15.

Виновницей ДТП стала женщина-водитель, которая проехала на красный сигнал светофора. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Пассажир Renault Laguna рассказал изданию, что они направлялись в Киев по Бориспольскому шоссе. В свою очередь грузовик MAN пересекал Харьковскую площадь в направлении Харьковского шоссе. В один из моментов женщина-водитель выехала на дорогу прямо перед грузовиком.

От удара легковой автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги, где он врезался в столб с декоративными растениями. Также легковушка зацепила трансформатор, но обошлось без короткого замыкания.

Семейной паре повезло, так как они были пристегнуты. Автомобиль Renault получил серьезные повреждения. У MAN оторвалась решетка радиатора.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.

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