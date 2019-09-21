В Запорожье произошла массовая драка в кафе: опубликовано фото

Поздним вечером 20 сентября в Запорожье произошла массовая драка в кафе "Бридж", в результате которой были пострадавшие.

Как сообщает местная пресса, инцидент произошел на улице Жукова в Хортицком районе города.

Чтобы разнять две компании на место прибыли четыре машины полицейских. Что не поделили отдыхающие, источник не сообщает.

Некоторым из участников массовой бойни потребовалась медицинская помощь, на место вызвали "скорую".

Правоохранители начали расследование происшествия. В данный момент официальные представители силовых ведомств ситуацию не прокомментировали.

Также в сети показали фото с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 11 сентября, в районе села Карпиловка Волынской области пятеро местных жителей устроили драку с полицейскими: правоохранители применили табельное оружие.