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Пришлось применить оружие: на Волыни буйный водитель с друзьями устроил драку с копами

четверг, 12 сентября 2019, 11:55
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В среду, 11 сентября, в районе села Карпиловка Волынской области пятеро местных жителей устроили драку с полицейскими: правоохранители применили табельное оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Как отмечается, около полуночи во время патрулирования Киверцовского района сотрудники полиции остановили автомобиль Fiat Scudo за нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь водителю-правонарушителю приехало еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди камеру.

В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие. В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Водитель автомобиля "Fiat Scudo" и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни и здоровью угрозы нет.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 2 сентября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой в одном из кафе.

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