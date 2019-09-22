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Чем на самом деле кормят бойцов ВСУ: появились показательные фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 13:47
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Бойцы Вооруженных сил Украины в столовой военной части Хмельницкой ракетной бригады имеют выбор из 400 позиций меню.

Соответствующие фото были опубликованы "Depo.Хмельницький".

Как отмечается, на питание военнослужащих по каталогу продуктов в части перешли два года назад.

"Сейчас взамен комбинированного жира в картофеле, холодной вермишели, каш, тушенки и консервированной кильки в томате, нам предлагают разнообразные блюда из свежего мяса, рыбы, овощей и фруктов. Мы имеем комплексные обеды из нескольких блюд на выбор, вкусные салаты, заправки, кисломолочные продукты, сладости и дни национальных кухонь. При этом, норма мяса увеличилась на 40%", - говорит капитан Алексей Наконечный.

Заместитель командира бригады по тылу - начальник тыла подполковник Александр Мельник убежден, что благодаря отказу от услуг приготовления и доставки еды частными фирмами, которые выполняли свои обязанности не слишком добросовестно, стоимость питания изменилась незначительно, всего на несколько гривен.

"Однако качество, по словам наших военнослужащих, улучшилось в разы. Еда стала значительно вкуснее, питательнее, полезнее, - констатирует офицер. - В пищевом рационе соблюдены базовый принцип распределения калорий в нормах в сутки - от 3500 до 6000 калорий. Ранее военнослужащие и не мечтали о бананах, яблоках, персиках, арбузах, дыне или винограде за обедом и кофе, и соках на завтрак. Сейчас, только обед содержит более 2000 калорий. В новой системе даже продуман сбалансированный рацион с ежедневно необходимым количеством минералов и других питательных веществ для здоровья наших военных", - подчеркивает заместитель по тылу.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как некоторые новобранцы на Донбассе откровенно врут своим родственникам о том, в каких условиях им приходится находиться.

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