Умер возле ломбарда: в Днепре произошло загадочное ЧП с мужчиной, фото

Поздним вечером 21 сентября возле ломбарда на проспекте Гагарина в Днепре скончался мужчина. Бездыханное тело заметили девушки, которые выходили из цветочного магазина поблизости.

По данным "Информатора", инцидент произошел около 20:30.

По словам девушек, они видели, как мужчина сидел на парапете возле ломбарда. Спустя некоторое время он уже был мертв.

Одна из очевидец пыталась сделать непрямой массаж сердца мужчине, но ей спасти жизнь человеку не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

На вид умершему было приблизительно 55-60 лет. Очевидцы говорят, что умерший был в опрятной одежде и визуально не был похож бездомного. Его личность пока не установлена.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 21 сентября, в Днепре загадочно погиб мужчина - его тело обнаружили возле завода "Днепропресс" на проспекте Богдана Хмельницкого.